Были названы источники китайского вируса

Китайские ученые установили, что 2019-nCoV - это гибрид двух коронавирусов, один из которых ранее находили в организме летучих мышей.

Второй вирус ученые ранее не находили, однако сам гибрид, скорее всего, появился около 2 лет назад в организме змей.

Новый коронавирус из Китая может быть гибридом вирусов летучих мышей и змей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Medical Virology.

Носителями нового коронавирус есть два вида пресмыкающихся - китайская кобра (Naja atra) и багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus). По мнению специалистов, люди могли заразиться вирусом на сейчас закрытом оптовом рынке Хуанань в Китае, на котором продавали в частности змей и летучих мышей.