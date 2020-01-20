 

Были названы источники китайского вируса

Политика Сегодня, 21:4333
Были названы источники китайского вируса
Китайские ученые установили, что 2019-nCoV - это гибрид двух коронавирусов, один из которых ранее находили в организме летучих мышей.
Второй вирус ученые ранее не находили, однако сам гибрид, скорее всего, появился около 2 лет назад в организме змей.
Новый коронавирус из Китая может быть гибридом вирусов летучих мышей и змей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Medical Virology.
Носителями нового коронавирус есть два вида пресмыкающихся - китайская кобра (Naja atra) и багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus). По мнению специалистов, люди могли заразиться вирусом на сейчас закрытом оптовом рынке Хуанань в Китае, на котором продавали в частности змей и летучих мышей.
Напомним, в Китае разработали успешный метод нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Вирус, Китай, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Распространение китайского вируса в ЕС допустили в Италии
Распространение китайского вируса в ЕС допустили в Италии
Вчера, 16:39
О возможных мутациях нового типа коронавируса предупредили в Китае
О возможных мутациях нового типа коронавируса предупредили в Китае
Вчера, 08:21
Первый случай нового китайского вируса-убийцы зафиксирован В США
Первый случай нового китайского вируса-убийцы зафиксирован В США
Вчера, 07:33
Первый случай неизвестной пневмонии как в Китае зарегистрировали в Южной Корее
Первый случай неизвестной пневмонии как в Китае зарегистрировали в Южной Корее
20-янв-2020, 10:37
С неизвестной формой пневмонии слегли еще 139 человек за два дня в Китае
С неизвестной формой пневмонии слегли еще 139 человек за два дня в Китае
20-янв-2020, 10:35

Последние новости

21:43
Политика
Были названы источники китайского вируса
21:39
Политика
Cоглашение о Brexit Евросоюз подпишет завтра
21:35
Политика
Меры в "Борисполе" из-за коронавируса усилила Украина
21:28
Политика
Трезубец из террористических символов исключит полиция Британии
21:26
События
Риск попадания коронавируса в Украину оценили в Минздраве
21:23
Экономика
Официальный курс доллара значительно повысил НБУ
21:23
События
"Туалетный Оскар" на Украине взяла Уборная Кличко
20:28
Спорт
В третий круг Australian Open пробилась Свитолина
20:22
Политика
Соглашение с Deutsche Bahn инициативой Кабмина назвал набсовет УЗ
18:51
События
О безопасности полетов над страной заявил Иран
18:50
Политика
Окончательно утвердила Brexit Королева Британии
18:35
События
11 старых BMW без пробега нашли в Болгарии
15:17
Политика
Зеленский заявил что они начали переговоры с Россией по поводу обмена плеными
15:14
Политика
Deutsche Bahn опровергла заявление Гончарука про передачу ей в управление украинскую железную дорогу
15:11
Политика
Массовое ДТП произошло в Киеве
14:49
Политика
В управление железную дорогу на 10 лет Украина отдаст немцам
14:41
Политика
В правительстве отставок не планируется - Гончарук
14:40
Политика
Отказ Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме вызывает недоумение
14:33
Политика
На форум по Холокосту в Израиле не пойдет Зеленский
14:28
События
Обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт" провела полиция

Новости ТОП-7

На идею внести в конституцию право на оккупацию Украины отреагировал Кремль1085
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей595
На форуме в Давосе со спецзаявлением выступит Зеленский228
Всемирный экономический форум стартует в Давосе179
Первый случай нового китайского вируса-убийцы зафиксирован В США163
У Коломойского НБУ отсудил недвижимость на 100 млн гривен149
11 старых BMW без пробега нашли в Болгарии134

Досуг

Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
Сегодня, 19:2848
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
Сегодня, 18:5867
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
Вчера, 13:5377
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21207
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19388
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17434

События

Риск попадания коронавируса в Украину оценили в Минздраве
Риск попадания коронавируса в Украину оценили в Минздраве
Сейчас нет необходимости вводить определенные ограничения для путешествующих
Сегодня, 21:2637
"Туалетный Оскар" на Украине взяла Уборная Кличко
"Туалетный Оскар" на Украине взяла Уборная Кличко
Всего было награждено 25 общественных учреждений.
Сегодня, 21:2332
О безопасности полетов над страной заявил Иран
О безопасности полетов над страной заявил Иран
По словам иранского правительства, безопасности международных рейсов ничего не угрожает
Сегодня, 18:5158
11 старых BMW без пробега нашли в Болгарии
11 старых BMW без пробега нашли в Болгарии
В болгарском Благоевграде в начале 2019 года были найдены 11 совершенно новых «пятёрок» BMW 1994 года выпуска в кузове E34
Сегодня, 18:35134
Обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт" провела полиция
Обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт" провела полиция
Обыски были проведены в офисном помещении и по месту проживания фигурантов
Сегодня, 14:2869
Была названа чисеность населения Украины
Была названа чисеность населения Украины
Кабмин представил результаты переписи населения
Сегодня, 14:1665
7 Днів