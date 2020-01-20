Из-за подрыва терминала ДАП с бойцами ВСУ офис генпрокурора открыл дело

Сообщается, что было открыто дело по фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Офис генерального прокурора открыл дело по факту подрыва вооруженными формированиями Российской Федерации здания Донецкого аэропорта с украинскими военными в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года", - сообщили в Офисе генпрокурора.