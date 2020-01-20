Дело Охендовского закрыла САП

Дело закрыто по решение процессуального руководителя в деле.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос корреспондента РБК-Украина.

"Сообщаем, что по решению процессуального руководителя в производстве - прокурора САП уголовное производство #52016000000000166 от 30.05.2016 закрыто на основании ст. 284 УПК", - сказано в нем.

В декабре 2016 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Охендовскому в получении взяток на 1,2 млн гривен, что зафиксировано в "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Подлинность подписей экс-главы ЦИК в "амбарной книге" ПР подтвердили две экспертизы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Расследование дела несколько раз было остановлено для выполнения международно-правовых поручений.