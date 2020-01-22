Благодарен украинцам за помощь во время Холокоста будет всегда Израиль

Нетаньяху рассказал, что вчера чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста. Об этом он заявил перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям", - сказал он.