 

Благодарен украинцам за помощь во время Холокоста будет всегда Израиль

Политика Сегодня, 14:4950
Благодарен украинцам за помощь во время Холокоста будет всегда Израиль
Нетаньяху рассказал, что вчера чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста. Об этом он заявил перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям", - сказал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху обратился ко всем евреям.
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Теги: news, новости, Украина, Нетаньяху, Израиль, Холокост, 7dniv, 7dnivinfo  
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