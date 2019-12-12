Объяснений у украинского посла из-за перевода речи Зеленского потребовал МИД Румынии

Сообщается, что в Румынии потребовали объяснений в связи упоминанием "оккупации" Северной Буковины в речи Зеленского.

Министерство иностранных дел Румынии потребовало от украинского посла в связи с упоминанием Румынии во время поздравительной речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии.

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", - говорится в заявлении МИД.

По словам посла Украины в Бухаресте Александра Банькова, речь идет о неточном переводе на англоязычной странице сайта Офиса президента слова "заняли", которое было переведено как "occupied" и воспринята румынской стороной как "оккупация".