Выплачивать "подъемные" молодым украинцам предлагают Раде

Автором проекта закона является народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк.

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №2754 "Об экономическом паспорте украинца", на который по достижению совершеннолетия будут выплачиваться средства из "Фонда будущего". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Рады.

Документом предлагается создать "Фонд будущего", на счетах которого будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Указано, что средства из фонда будут начисляться на специальные личные счета (экономические паспорта) для украинцев, рожденных в Украине после 1 января 2021 года, и проживавших на территории Украины на протяжении 18 лет, и выплачиваться им после достижения ими совершеннолетия.

"Такая система уже давно действует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый араб получает от государства свой процент от продажи нефти. Как показывает практика ОАЭ, такое решение является действенным и обеспечивает достойный уровень жизни гражданам", - отмечает парламентарий в пояснительной записке.