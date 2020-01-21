Украину из-за закона о дезинформации посетит представитель ОБСЕ

По его словам, Дезир готов поучаствовать в обсуждении законопроекта с украинским властями и обеспечить его юридический пересмотр, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и будет полностью соответствовать международным стандартам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир с 4 по 7 февраля посетит Украину из-за законопроекта о дезинформации. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

"Фактически, дипломат высокого уровня будет работать с руководством Министерства культуры Украины, чтобы оно не толкало Украину на путь нарушения обязательств в сфере свободы СМИ", - написал Томиленко.

Он также заявил, что возможна встреча с руководством Комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, которое является автором законопроекта о медиа.

Напомним, ранее Дезир заявил, что понимает закон в контексте борьбы с российской дезинформацией, но это не должно делаться за счет вмешательства в работу СМИ.