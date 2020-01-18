Недавно сеть всколыхнуло сообщение о мужчине с кувалдой, который в одном из тренажерных залов города решил устроить самосуд и с молотом бросался на людей, чем изрядно напугал посетителей. Брань и агрессивные маневры. Мужчину с неадекватным поведением едва удалось успокоить. Только чудом от его действий никто не пострадал.
Ярость "пастора": аферы и злоупотребления Мукачевского благодеятеля Сергея Самиляка
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