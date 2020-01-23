Была опубликована новая "прослушка" совещания премьера Украины

Опубликована очередная "прослушка" совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Аудиозапись появилась на YouTube.

На записи якобы Гончарук вместе с министрами экономики, энергетики и другими обсуждает тарифы на газ и возможность их подорожания.

Напомним, ранее Алексей Гончарук подал в отставку на фоне скандала с аудиозаписью, фрагменты которой появились в Сети. На плёнке человек с похожим голосом неоднозначно высказывается о президенте Украины Владимире Зеленском и просит коллег помочь ему перед встречей с главой государства объяснить президенту, что происходит с курсом доллара. Затем появилась вторая часть скандального "совещания", в которой идёт речь о проседании экономического роста в четвёртом квартале. Своё решение оставить пост премьера Гончарук объяснил желанием не дискредитировать власть Зеленского, однако подлинность записи он так и не подтвердил. Однако украинский лидер не принял отставку Гончарука.



