Нынешнюю власть ожидает еще много кадровых изменений заявил Зеленский

По словам Зеленского, изменения будут происходить до тех пор, пока не будет сформирована идеальная команда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнюю украинскую власть ожидает еще много кадровых изменений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью израильскому "9 каналу".

"Мы сменой людей, сменой элит, сменой правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут много раз меняться. И я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", - сказал президент.

Он также указал, что нужно "почистить" высшие эшелоны власти, правоохранительные органы. Кроме того, прокомментировал свое решение оставить премьер-министра Алексея Гончарука на посту.