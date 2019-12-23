Снижение цен на газ анонсировал Оржель

По его словам, подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оржеля в Facebook.