Снижение цен на газ анонсировал Оржель

По его словам, подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оржеля в Facebook.
"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - заявил он.