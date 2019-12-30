Скандал после интервью Помпео об Украине вспыхнул в США

Как сообщается, журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью об Украине.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео попал в скандал после интервью об Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Так, во время интервью в пятницу журналистка спросила Помпео о работе Государственного департамента США и позицию госсекретаря относительно попыток президента Дональда Трампа уволить бывшего посла в Украине Мари Йованович.

Помпео утверждал, что действовал в ситуации с Йованович "правильно" и защищал ее и других сотрудников Госдепартамента. Однако, по словам журналистки, госсекретарь прекратил интервью после вопроса, как именно он защищал Йованович.