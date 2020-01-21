 

Ротшильды подали к Вене один из крупнейших исков из-за отнятого нацистами имущества

Политика Сегодня, 16:2224
Ротшильды подали к Вене один из крупнейших исков из-за отнятого нацистами имущества
Наследники австрийских Ротшильдов потребовали у властей Вены вернуть им здания, перешедшие под контроль Германии в 1938 году. Это один из крупнейших исков о реституции, когда-либо поданных потомками жертв нацизма
Фонд в 1905 году создал барон Альберт фон Ротшильд в память о своем брате Натаниэле, выступавшем за развитие психиатрического лечения. В 1938 году после аншлюса Австрии Германией нацисты захватили контроль над фондом и передали часть активов венским властям. Работа фонда была восстановлена в 1956 году, но наследникам семьи об этом не сообщили — власти посчитали, что с ними будет слишком сложно связаться.
Наследники австрийской ветви династии Ротшильдов обвинили власти Вены в «увековечивании» нацистских законов и разграблении созданного семьей благотворительного фонда на €110 млн, сообщает Financial Times. Газета отмечает, что поданный Ротшильдами иск — одно из крупнейших требований о реституции, когда-либо поданных потомками жертв нацизма.
Теперь Ротшильды обвиняют муниципальные власти Вены в сговоре и покупке у фонда ценного имущества по крайне заниженным ценам. Речь идет, например, о ставшем одной из первых в мире психиатрических лечебниц дворце в стиле барокко и других зданиях. Город «превратил себя в единственного наследника и по сути хитростью сделал то, что в 1938 году было сделано с помощью грубой силы», сообщили FT наследники династии. Они подчеркнули, что намерены вернуть контроль над фондом и пожизненно передать его активы народу Австрии.
В баню с Ротшильдом. Кто из российских миллиардеров работал с кланом финансистов
Суд на все требования Ротшильдов ответит отказом, заявил представляющий интересы венский властей адвокат Ганс Джаролим. Он отметил, что десятки лет назад в отношении имущества были заключены соглашения, подразумевающие «глубочайшее уважение к первоначальным намерениям фонда».
Иск к властям Вены от лица наследников австрийской ветви Ротшильдов подал Джеффри Оге — праправнук Альберта фон Ротшильда, сейчас живущий на Манхэттане и занимающийся инвестициями. FT отмечает, что необычный статус фонда не привлекал внимания до тех пор, пока цены на недвижимость в Вене не выросли вдвое с момента финансового кризиса. В это время власти города задумались над «рационализацией» принадлежащих фонду активов, а обратившие внимание на массовую вырубку деревьев представители еврейского сообщества Вены обратились к Оге и его родственникам.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Ротшильды, иск, Вена, 7dniv, 7dnivinfo  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?

Новости по теме

У Коломойского НБУ отсудил недвижимость на 100 млн гривен
У Коломойского НБУ отсудил недвижимость на 100 млн гривен
21-янв-2020, 21:01
План по приватизации правительство выполнило на 3%
План по приватизации правительство выполнило на 3%
2-янв-2020, 14:53
Направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине предлагают Раде
Направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине предлагают Раде
16-дек-2019, 18:50
Активы владельца Дельта Банка арестовал суд на 690 млн гривен
Активы владельца Дельта Банка арестовал суд на 690 млн гривен
12-дек-2019, 18:49
Соглашение с МВФ НБУ ожидает в начале следующего года
Соглашение с МВФ НБУ ожидает в начале следующего года
12-дек-2019, 18:31

Последние новости

16:30
Политика
Перерезать горло официантке угрожал "охранник" Кивы
16:22
Политика
Ротшильды подали к Вене один из крупнейших исков из-за отнятого нацистами имущества
15:55
Политика
Закон об административно-территориальном устройстве Украины кабмин внес в Раду
15:50
Политика / События
МИД Ирана заявили что виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме
15:23
События
Наивысший уровень ЧС в регионах с населением в 1,2 млрд объявили в Китае
13:50
Политика
Скандал после интервью Помпео об Украине вспыхнул в США
13:44
Политика
Снижение цен на газ анонсировал Оржель
13:39
Политика
Нынешнюю власть ожидает еще много кадровых изменений заявил Зеленский
11:13
События
Число жертв землетрясения в Турции приближается к 20
10:37
События
Число погибших в Китае от вируса превысило 40
10:31
Политика
Из-за смены курса по Украине уволился помощник Путина
10:28
События
Палестина в восхищении: Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
10:21
События
ФСБ задержала в Крыму, ещё одного «всемирно известного режиссёра», который оборудовал схроны с взрывчаткой.
10:18
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (25.01.20)
09:46
Общество
Какие сегодня праздники, события - 25 Января
Вчера, 2020-01-24
21:10
Политика
Была опубликована новая "прослушка" совещания премьера Украины
20:38
Политика
Ярость "пастора": аферы и злоупотребления Мукачевского благодеятеля Сергея Самиляка
19:31
Политика
Украину из-за закона о дезинформации посетит представитель ОБСЕ
19:29
События
Подозреваемого в покушении на Путина арестовали в Израиле
19:23
События
Произошла стрельба в Германии, есть жертвы

Новости ТОП-7

ЦРУ открыло всю правду про Бандеру. Украинцы в шоке!28770
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ1801
Выплату компенсаций за долги по пенсиям и зарплатам инициировал Кабмин1155
На форум по Холокосту в Израиле не пойдет Зеленский270
11 старых BMW без пробега нашли в Болгарии265
Взрывы в Балаклее организовал украинский, а не российский спецназ173
Подозреваемого в покушении на Путина арестовали в Израиле166

Досуг

Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28113
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58223
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53100
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21305
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19404
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17501

События

МИД Ирана заявили что виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме
МИД Ирана заявили что виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме
Соответствующую информацию сообщил глава МИД Ирана 
Сегодня, 15:5033
Наивысший уровень ЧС в регионах с населением в 1,2 млрд объявили в Китае
Наивысший уровень ЧС в регионах с населением в 1,2 млрд объявили в Китае
Наивысший уровень ЧС таким образом объявили в 25 провинциях Китая
Сегодня, 15:2338
Число жертв землетрясения в Турции приближается к 20
Число жертв землетрясения в Турции приближается к 20
Под завалами остаются еще 30 человек
Сегодня, 11:1362
Число погибших в Китае от вируса превысило 40
Число погибших в Китае от вируса превысило 40
Сообщается о более 1 тыс. заболевших
Сегодня, 10:3762
Палестина в восхищении: Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Палестина в восхищении: Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Необычный эпизод снял на видео личный фотограф лидера Палестины Махмуда Аббаса.
Сегодня, 10:28116
ФСБ задержала в Крыму, ещё одного «всемирно известного режиссёра», который оборудовал схроны с взрывчаткой.
ФСБ задержала в Крыму, ещё одного «всемирно известного режиссёра», который оборудовал схроны с взрывчаткой.
ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб оборудовал схроны с
Сегодня, 10:21107
7 Днів