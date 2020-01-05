Перерезать горло официантке угрожал "охранник" Кивы

Стоит отметить, что Илья Кива отрицает знакомство с "Воробьем". В комментарии СМИ он заявил, что знает только "Джека Воробья", а "Виталия Воробья" не знает.

Илья Кива снова попал в громкий скандал. В сети появилось видео, на котором неадекватный мужчина размахивая ножом угрожает персоналу паба в Полтаве. СМИ пишут, что это криминальный авторитет Виталий Воробьев с прозвищем "Воробей", который предположительно является охранником народного депутата.

Происшествие имело место в полтавском пабе на улице Пушкина в 20-х числах декабря 2019 года, но видео всплыло только сейчас.

На записи видно, как в заведение заходят двое в спортивных костюмах. Один из них подходит с претензией и нецензурной бранью к девушке, требуя что-то посчитать, после чего приставляет официантке к горлу нож.

"Ты спрашивала, кто такой Виталя? Виталя - тот, кто тебя убьет, и ты не будешь жить", - угрожает мужчина.

Другая девушка пытается отнять у него нож. В конце концом местные авторитеты уходят из паба.

В полиции рассказали, что после того, как видеозапись попала в их распоряжение, в полиции Полтавы начали уголовное производство.

"По данному факту сотрудниками полиции открыто уголовное производство по ч. 4 статьи 296 уголовного кодекса Украины. Это хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы", - рассказал представитель областной полиции Юрий Сулаев.

Пока Илья Кива отрицает какое-либо знакомство с Виталием Воробьевым, в сети утверждают, что "Воробей" по одной версии - водитель депутата, по другой - его охранник (или некогда был таким).

Тем временем появилось фото Ильи Кивы с неким Виктором, который якобы работает водителем нардепа последние два года.

Местные СМИ пишут, что Воробьев в свое время неофициально исполнял роль охранника Кивы. Но из-за чрезмерной агрессии его так же неофициально и уволили. Кроме того есть информация, что "Воробей" увлекается идеями неонацизма.

Также сообщается, что Виталик является супругом одной из девушек на видео, и такие инциденты бывали и раньше. Этим можно объяснить и чрезмерно спокойную реакцию сотрудников паба на нож у горла.



