О зависимости Украины от помощи США говорил Трамп в 2018 году

На записи, которая якобы была сделана во время встречи, зафиксирован голос, похожий на голос Трампа.

Президент США размышлял со сторонниками, как долго Украина могла бы продержаться в борьбе с Россией без поддержки Вашингтона.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на закрытой встрече со своими сторонниками в 2018 году говорил о зависимости Украины от военной помощи Вашингтона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press, в распоряжении которого оказалась аудиозапись встречи.