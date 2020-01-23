Мероприятия по случаю освобождения Аушвица Зеленский посетит в Польше

Как сообщается, 26 и 27 января глава государства будет находиться с рабочим визитом в Польше.

Программой визита предусмотрены участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме и встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.