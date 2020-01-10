 

Россия атакует там, где видит слабое место - Качинский

Политика Вчера, 18:1159
Россия атакует там, где видит слабое место - Качинский
По его словам, у России проблемы там, где возникает решительное сопротивление.
Россия ищет слабые пункты в системе европейской демократии и атакует там, где видит слабину и шанс на победу, как было в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский в интервью немецкой газете Bild, сообщает Polske radio.
"Россия атакует там, где видит слабину и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое", - отметил он.
Он заявил, что дело касается значительным образом Польши и балтийских стран, поэтому является очень важным присутствие войск НАТО в этих странах.
"Германия должна послать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немецких военных. Германия должна взять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе", - считает он.
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Теги: news, новости, Украина, Россия, Качинский, 7dniv, 7dnivinfo  
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