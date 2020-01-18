Отдавать черные ящики со сбитого самолета МАУ Иран не намерен

Член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов заявил, что "бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории".

Черные ящики украинского пассажирского самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", разбившегося под Тегераном, будут расшифрованы на иранской территории. Об этом сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim.

По его словам, "изучением информации черных ящиков, займется иранское Министерство дорог и городского развития".