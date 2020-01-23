В Польшу с рабочим визитом прибыл Зеленский

Сообщается, что Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в городе Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 января прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях в Освенциме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы украинского государства.

Также Зеленский намерен встретиться с польским президентом Анджеем Дудой.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский прибудет с рабочим визитом в Польшу, где примет участие в мероприятиях по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.