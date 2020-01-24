От Евросоюза потребовали криминализировать отрицание Холокоста в Германии

Маас считает, что страны ЕС должны консолидировать борьбу с антисемитизмом и выработать общий план действий.

По его мнению, в этот план должны входить меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение защиты иудейских учреждений, а также просветительская работа. Во время председательства Германии в ЕС, которое должно начаться в июле, Маас пообещал активизировать борьбу с ксенофобией и кампаниями по дезинформации в интернете.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что государства - члены Европейского союза должны криминализировать отрицание Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью для Speigel.