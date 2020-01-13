Полномочия российской делегации оспорили депутаты ПАСЕ

"Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа", - отметил Гончаренко.

Полномочия российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были оспорены по базовым и процедурным причинам. Об этом в Telegram сообщил член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены по базовым причинам.