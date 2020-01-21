Смену стратегии по Украине опровергли у Путина

В частности, Песков прокомментировал информацию о том, что Кремль взял курс на сближение с Украиной.
Информация о смене стратегии Кремля в отношении Украины, которая привела к слухам о возможной отставке помощника президента России Владислава Суркова, не соответствует действительности. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российским СМИ.
"Ни о каком изменении речи идти не может. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", - отметил он.