Смену стратегии по Украине опровергли у Путина

В частности, Песков прокомментировал информацию о том, что Кремль взял курс на сближение с Украиной.

Информация о смене стратегии Кремля в отношении Украины, которая привела к слухам о возможной отставке помощника президента России Владислава Суркова, не соответствует действительности. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российским СМИ.