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Политика Сегодня, 14:0346
Смену стратегии по Украине опровергли у Путина
В частности, Песков прокомментировал информацию о том, что Кремль взял курс на сближение с Украиной.
Информация о смене стратегии Кремля в отношении Украины, которая привела к слухам о возможной отставке помощника президента России Владислава Суркова, не соответствует действительности. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российским СМИ.
"Ни о каком изменении речи идти не может. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", - отметил он.
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Теги: news, новости, Украина, Путин, Смена, стратегия, 7dniv, 7dnivinfo  
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