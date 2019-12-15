Кто занимается украинским направлением раскрыли у Путина

В частности, Песков опроверг информацию об изменении стратегии России по Украине.

После информации об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента России в Кремле раскрыли, кто продолжает заниматься украинским направлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Сейчас занимается и Сурков (украинским направлением, - ред.), занимается де-юре, еще раз повторяю, он продолжает оставаться помощником президента в настоящее момент, по мере необходимости занимается и помощник Ушаков, управление по международным делам. Поэтому разные подразделения подключаются при необходимости, как это всегда бывает в администрации президента", - отметил Песков.

Он также прокомментировал возможность того, что новый помощник Путина Дмитрий Козак возглавит украинское направление.