Полномочия делегации России дважды обжалует Украина с партнерами в ПАСЕ

"Латвийская делегация поднимет вопрос обжалования полномочий РФ по процедурным основаниям, грузинская - по содержательным основаниям", - отметил Гончаренко.

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Украина с партнерами дважды обжалует полномочия делегации России. Об этом в эфире телеканал "Прямой" рассказал член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, украинская делегация согласовала механизм обжалования полномочий делегации из России. В частности, сначала во время утверждения полномочий делегаций от всех стран представители Украины и партнеры встанут в знак протеста против российской делегации.