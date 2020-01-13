 

Полномочия делегации России дважды обжалует Украина с партнерами в ПАСЕ

Политика Сегодня, 14:0860
Полномочия делегации России дважды обжалует Украина с партнерами в ПАСЕ
"Латвийская делегация поднимет вопрос обжалования полномочий РФ по процедурным основаниям, грузинская - по содержательным основаниям", - отметил Гончаренко.
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Украина с партнерами дважды обжалует полномочия делегации России. Об этом в эфире телеканал "Прямой" рассказал член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
По его словам, украинская делегация согласовала механизм обжалования полномочий делегации из России. В частности, сначала во время утверждения полномочий делегаций от всех стран представители Украины и партнеры встанут в знак протеста против российской делегации.
Он также уточнил, что главным аргументом обжалования по процедурным основаниям является то, что в российской делегации присутствуют фигуранты черных списков ЕС.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, ПАСЕ, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?

Новости по теме

Полномочия российской делегации оспорили депутаты ПАСЕ
Полномочия российской делегации оспорили депутаты ПАСЕ
Сегодня, 14:01
Постановление о возвращении Украины к работе в ПАСЕ внесли в Раду
Постановление о возвращении Украины к работе в ПАСЕ внесли в Раду
13-янв-2020, 20:18
Участие в работе ПАСЕ возобновит Украина на этой неделе
Участие в работе ПАСЕ возобновит Украина на этой неделе
13-янв-2020, 16:19
Аваков упился вином, оставшимся после ужина лидеров
Аваков упился вином, оставшимся после ужина лидеров "нормандской четверки" в Париже
11-дек-2019, 16:10
Несмотря на
Несмотря на "выборы" в Крыму Россия все же может быть в ПАСЕ - заявила Венецианская комиссия
6-дек-2019, 15:41

Последние новости

18:55
Политика
Зеленский обвинил свою родину в Холокосте и развязывании Второй мировой
16:58
События
Продается истребитель МиГ-21 за 3,85 млн. форинтов
14:08
Политика
Полномочия делегации России дважды обжалует Украина с партнерами в ПАСЕ
14:05
Политика
Кто занимается украинским направлением раскрыли у Путина
14:03
Политика
Смену стратегии по Украине опровергли у Путина
14:01
Политика
Полномочия российской делегации оспорили депутаты ПАСЕ
13:59
Политика
Суть закона об административно-территориальном устройстве Украины разъяснили в Кабмине
13:56
События
С мерами против распространения коронавируса на Украину определился СНБО
13:53
События
Cлучай коронавируса зарегистрировали в Киеве
13:51
Политика / Экономика
Россия намерена прекратить транзит газа через территорию Польши
13:37
События
О маршруте упавшего в Афганистане самолета появились данные
13:32
События
В Мексике пропала Наталья Андрейченко
13:20
События
Срочная новость! Разбился самолёт с 83 пассажирами на борту
13:10
Политика
Атаку на украинский самолет скрывали военные Ирана
13:09
События
Сегодня чтят память жертв Холокоста
13:07
Политика
Ужесточился вопрос безопасности после прослушки Гончарука
13:06
События
Массовое ДТП произошло на трассе Одесса-Киев
13:04
Политика
Здание Минкульта горит в Киеве, проводится массовая эвакуация
12:40
Политика
В рейтинге производителей оружия Россию обошел Китай
10:16
Политика
Новый срок заключения получили двое фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости ТОП-7

Скандал после интервью Помпео об Украине вспыхнул в США2295
ФСБ задержала в Крыму, ещё одного «всемирно известного режиссёра», который оборудовал схроны с взрывчаткой.347
Умер известный православный священник Всеволод Чаплин249
Палестина в восхищении: Путин поднял упавшую фуражку офицера караула220
Подозреваемого в покушении на Путина арестовали в Израиле191
Из-за смены курса по Украине уволился помощник Путина166
Какие сегодня праздники, события - 25 Января157

Досуг

Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28180
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58299
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53202
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21407
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19465
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17587

События

Продается истребитель МиГ-21 за 3,85 млн. форинтов
Продается истребитель МиГ-21 за 3,85 млн. форинтов
Продавец заверяет, что машина «не летает, никогда не участвовала ни в каких войнах или боях
Сегодня, 16:5853
С мерами против распространения коронавируса на Украину определился СНБО
С мерами против распространения коронавируса на Украину определился СНБО
Украинцев будут оперативно информировать о ситуации с коронавирусом
Сегодня, 13:5650
Cлучай коронавируса зарегистрировали в Киеве
Cлучай коронавируса зарегистрировали в Киеве
В Киеве подтвердили один случай коронавируса
Сегодня, 13:5396
О маршруте упавшего в Афганистане самолета появились данные
О маршруте упавшего в Афганистане самолета появились данные
Пассажирский самолет, разбившийся в Афганистане, летел в Индию
Сегодня, 13:3768
В Мексике пропала Наталья Андрейченко
В Мексике пропала Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко, известная по ролям в фильмах "От зари до зари", "Сибириада" и "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в
Сегодня, 13:3254
Срочная новость! Разбился самолёт с 83 пассажирами на борту
Срочная новость! Разбился самолёт с 83 пассажирами на борту
Судьба пассажиров и членов экипажа на данный момент неизвестна
Сегодня, 13:20107
7 Днів