В санкционный список за агрессию России против Украины 7 человек добавит ЕС

"Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. 7 способствовали и участвовали в региональных выборах в сентябре в Крыму", - написал Юзвяк.
Европейский совет 28 января планирует добавить в санкционный список семь человек, действия которых подрывали территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
По его словам, ЕС добавит в список семь человек, участвовавших в организации региональных выборов в Крыму в сентябре 2019 года.