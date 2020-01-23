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Политика Вчера, 20:0356
Cроки увольнения Кравцова из "Укрзализныци" назвали в МИУ
Наблюдательный совет "Укразализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления Евгения Кравцова в ближайшие две недели.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, УЗ от "тараканов и плохого сервиса" может спасти нормальный менеджмент.
"Пассажирской составляющей уделяли очень мало внимания, поэтому мы в ближайшее время будем менять менеджмент "Укрзализныци", - заявил Криклий.
Отвечая на вопрос об увольнении Кравцова, министр подчеркнул, что это решение должно быть принято по процедуре.
"Я рассчитываю, что в течение двух недель это произойдет. Ведь это процедура, которая требует решения наблюдательного совета. Это занимает определенное время, чтобы они приняли решение. Затем это решение принимает Кабмин", - добавил Криклий.
В свою очередь, в комментарии РБК-Украина член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что пока нет согласованной позиции по вопросу смены руководства УЗ.
"Члены наблюдательного совета не могут ничего комментировать, только если это не согласованная позиция", - отметил Лещенко.
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Теги: news, новости, Украина, Кравцов, Увольнение, 7dniv, 7dnivinfo  
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