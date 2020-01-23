Cроки увольнения Кравцова из "Укрзализныци" назвали в МИУ

Наблюдательный совет "Укразализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления Евгения Кравцова в ближайшие две недели .

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, УЗ от "тараканов и плохого сервиса" может спасти нормальный менеджмент.

"Пассажирской составляющей уделяли очень мало внимания, поэтому мы в ближайшее время будем менять менеджмент "Укрзализныци", - заявил Криклий.

Отвечая на вопрос об увольнении Кравцова, министр подчеркнул, что это решение должно быть принято по процедуре.

"Я рассчитываю, что в течение двух недель это произойдет. Ведь это процедура, которая требует решения наблюдательного совета. Это занимает определенное время, чтобы они приняли решение. Затем это решение принимает Кабмин", - добавил Криклий.

В свою очередь, в комментарии РБК-Украина член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что пока нет согласованной позиции по вопросу смены руководства УЗ.