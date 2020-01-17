Вице-президентом ПАСЕ избрали нардепа Мережко

Так, недавно нардепы поддержали назначение Мережко главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Члена украинской делегации, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа Евгении Кравчук.

"Александра Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы! Олександр - доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ", - написала парламентарий.