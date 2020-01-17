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Политика Вчера, 20:1468
Обращение участников общественных слушаний по результатам обсуждения принятого Закона Украины «О полном общем среднем образовании»

Обращение

участников общественных слушаний по результатам обсуждения принятого Закона Украины «О полном общем среднем образовании»

16 января 2020 г. монобольшинство Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» и примкнувшие к нему депутаты и фракции растоптали права человека в Украине. Приняв антиконституционный Закон «О полном среднем образовании», они официально разделили украинских граждан на «сорта», закрепили языковую и культурную дискриминацию русских и русскоязычных граждан. В случае вступления в силу этого закона в Украине ксенофобия утвердится в качества государственной идеологии, и наша страна будет вычеркнута из числа цивилизованных государств.

Конституция Украины (ст. 10, 11, 22, 24, 53) декларирует недопустимость языковой дискриминации, гарантирует миллионам русскоязычных граждан Украины право на свободное использование и развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке, закрепляет развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Вопреки прямым нормам Конституции, принятый парламентом закон лишает этого права украинских граждан.

Статья 5 Закона «О полном среднем образовании» вводит нормы языковой дискриминации для русскоязычных детей. Например, при обучении детей национальных меньшинств, чьи языки являются официальными языками Европейского Союза, в 5-ом классе допускается обучение на государственном языке в объеме 20%, для русскоязычных детей этот показатель в том же 5-м классе установлен на уровне 80%. Сегодняшняя власть, нарушая Конституцию Украины, определяет, что у русскоязычного пятиклассника в четыре раза меньше конституционных прав, чем у его сверстника, говорящего на одном из языков ЕС.

327 голосов "ЗА" закон "О полном общем среднем образовании" свидетельствуют о редком единодушии власти и так называемой оппозиции. Объединяющим фактором для депутатов из «Слуги народа», «ЕС» и «Батькивщины» стала русофобская позиция.

Принятый закон противоречит выводам Венецианской комиссии, которая в декабре 2019 года, раскритиковав «языковой закон» Порошенко‒Парубия, дала четкие рекомендации: пересмотреть положения, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС». Однако, несмотря на заверения языкового омбудсмена, что к рекомендациям Комиссии прислушаются, Верховная Рада приняла очередной националистический закон, который разделил украинских детей на «сорта».

Ни о каком балансе языковой политики речь не идет. Сегодняшняя власть в духе своих предшественников продолжает раскалывать страну. Все слова об отсутствии гонений на русский язык превращаются в пустой звук. Заявления власти о желании «объединить страну» — циничная ложь.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ требует от Президента Украины Владимира Зеленского вспомнить о своих обязанностях гаранта Конституции, предвыборных обещаниях, данных людям, и международно-правовых обязательствах Украинского государства. Президент должен воспользоваться правом вето в отношении Закона «О полном среднем образовании».

Мы призываем Европейскую комиссию за демократию через право, другие международные правозащитные организации дать свою оценку принятому закону. Мы уверены, что реакция международного демократического сообщества поможет национальным общинам отстоять право на самобытность и культурное развитие.

Народные депутаты - члены фракции «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ» зарегистрировали в ВР Украины проект Постановления №0901-II  об отмене решения ВР Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как Закона Украины проекта Закона Украины «О полном общем среднем образовании».

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ будет добиваться отмены всех дискриминационных «языковых» норм, направленных на унижение и дискриминацию украинских граждан, раскол украинского общества и уничтожение культурного многообразия нашей страны.

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