Интересов в медицинском бизнесе нет после продажи "Бориса" - заявил Радуцкий

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что у него нет интересов в медицинском бизнесе после продажи клиники "Борис".
Об этом Радуцкий рассказал в интервью РБК-Украина.
Радуцкий заявил, что все продал.
"Теперь могу честно сказать. К сожалению, нет. Ничего нет, все продал. Я понимаю, что, возможно, не нужно было. Но окей - продал", - сказал он.
Глава комитета Рады рассказал, что у него был разговором с Владимиром Зеленским.
"Более того, если бы даже он (Зеленский, - ред.) этого не потребовал, я бы на этом настаивал. Я считаю, что оставлять у себя бизнес и при этом работать в комитете по этому же направлению (я ведь точно не пошел бы в антикоррупционный комитет или комитет по правоохранительным органам), лишь давать лишний повод "мочить" меня со всех сторон. Это было осознанное решение", - заявил он.