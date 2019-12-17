Интересов в медицинском бизнесе нет после продажи "Бориса" - заявил Радуцкий

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что у него нет интересов в медицинском бизнесе после продажи клиники "Борис".

Об этом Радуцкий рассказал в интервью РБК-Украина.

Радуцкий заявил, что все продал.

"Теперь могу честно сказать. К сожалению, нет. Ничего нет, все продал. Я понимаю, что, возможно, не нужно было. Но окей - продал", - сказал он.

Глава комитета Рады рассказал, что у него был разговором с Владимиром Зеленским.