Посольство Украины в Италии потребовало от итальянского телевидения опровергнуть утверждение "Малая Россия - это второе название Украины"

Посольство Украины в Италии потребовало от итальянского общественного вещателя RAI опровергнуть утверждение "Малая Россия - это второе название Украины", которое на днях прозвучало в эфире популярного итальянского шоу "L'Eredita". Соответствующее сообщение опубликовало посольство Украины в Италии.

"Хотел бы выразить свое замешательство и удивление в связи с тем, что произошло в эфире программы "L`Eredita" от 26 января 2020 года, а именно когда Украина была публично названа "Малой Россией". Хотел бы подчеркнуть, что подобное определение моего государства некорректно и не отвечает историческим фактам. "Малая Россия" или "Младший брат" - термины российской пропаганды, направленной на снижение авторитета Украины и оправдание агрессии России в отношении нашей страны", - написал посол.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего... до руководства телерадиокомпании была немедленно донесена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия", - говорится в сообщении.

Программа "Наследство" - аналог российской "Кто хочет стать миллионером?", выходит несколько раз в неделю на первом канале государственной телерадиокорпорации RAI.

Малая Русь, Малая Россия, Малороссия - историческое название ряда регионов на территории Восточной Европы. Появилось еще в начале XIV века как византийское церковно-административное определение Галицко-Волынского и Турово-Пинского княжеств. С XVI века это название всех русских земель в составе Речи Посполитой. С XVII века Малороссия - одно из официальных названий Гетманщины (Войска Запорожского). В дальнейшем использовалось для обозначения исторического региона Российской империи и Малороссийской губернии.

По другой версии, термин "Малая Россия" возник во времена нахождения этой территории в составе Польши. В советское время термин "Малороссия" был выведен из употребления.