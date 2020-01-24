После встречи с Зеленским в Катаре отправили в отставку премьер-министра

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял во вторник отставку действующего премьер-министра шейха Абдаллы бен Насера бен Халифы Аль Тани и назначил нового главу кабинета министров.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Глава Государства Катар принял отставку действующего премьер-министра страны и назначил новым главой правительства Халеда бен Халифу Аль Тани", - говорится в специальном заявлении канцелярии эмира Катара.

Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани возглавлял правительство эмирата с 2013 года.

В заявлении также указывается, что назначенный премьер-министр будет одновременно выполнять и обязанности главы министерства внутренних дел.

Отмечается, что в новом кабинете свои должности сохранили министр иностранных дел страны и министр энергетики эмирата.

Источник: ТАСС