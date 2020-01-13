Появилось видео как глава украинской делегации в ПАСЕ вела себя неадекватно и бегала от журналистов.

Депутат от Слуги Народа Ясько и сейчас глава украинской делегации в ПАСЕ бегала по коридорам от журналистов и не смогла ответить на их вопросы.

Странная позиция главы делегации от Украины. Ведь она проигнорировала украинских журналистов, фактически сбежав от заданных вопросов. На опубликованных кадрах видно, что нардеп Ясько не реагирует на заданный ей вопрос об отношении к судебной реформе в Польше, не замедляет шаг и даже не смотрит в камеру. "Я не даю сейчас комментариев. Коллеги, пожалуйста, у нас сейчас встреча, комментарии я сейчас не могу давать", - сказала она.

Все попытки журналистов услышать хоть что-то по интересующему их вопросу были безуспешными. Нардеп делала вид, что их не замечает, и в конце-концов уехала в лифте.

"Чтобы попытаться взять комментарий у главы украинской делегации - 29 летней Елизаветы Ясько – за ней надо бегать по коридорам. Однако и это не дает результата. По вопросам судебной реформы в Польше главе делегации, видимо, сказать нечего", - говорится в подписи к опубликованному видео.



