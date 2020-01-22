Снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича готовится ЕС

Европейский союз готовится снять санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, сына бывшего президента Украины.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, вполне вероятно, что Азаров, Ставицкий и Янукович-младший в ближайшее время будут исключены из санкционного списка за хищение украинских государственных средств.