Аналитики дали прогноз курс доллара на 2020 год

Среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют прогнозы опрошенных РБК-Украина аналитиков.

В пользу стабильности курса гривны говорит тот факт, что спрос у иностранцев на украинские гособлигации остается достаточно высоким. Это может удерживать нацвалюту на весьма уверенных позициях по отношению к доллару, считает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

"Данную тенденцию сдерживает НБУ за счет печатания гривны. Регулятору приходится балансировать между нынешним курсом и ростом инфляции в будущем", - говорит эксперт.

Тем не менее, по его мнению, стабильный курс гривны, а также снижение учетной ставки до 10% позволят нарастить кредитование и ускорить экономику в 2020 году.

Глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин считает, что валютный рынок в 2019 году преподнес настоящий сюрприз, и столь значительного укрепления курса гривны по отношению к доллару никто не ожидал. И, как отметил аналитик, природа финансовых рынков такова, что трендовые движения по валютным парам бывают очень сильными, поэтому угадать "точку разворота тренда" практически невозможно.