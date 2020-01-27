Проект решения о санкциях против России опубликовала ПАСЕ

Проект был подготовлен в мониторинговом комитете нидерландцем Тени Коксом (мониторинговый комитет назначил его большинством голосов).

Он предлагает избежать наложения на РФ каких-либо ограничений и утверждает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

После возвращения в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Россия выполнила ряд рекомендаций, подтвердил мониторинговый комитет организации. Об этом говорится в проекте резолюции ассамблеи.

"Комитет предлагает, чтобы Ассамблея ратифицировала полномочия Российской Федерации", - говорится в проекте.

В документе, который уже прошел предварительное одобрение в мониторинговом комитете, отсутствуют какие-либо упоминания о многочисленных нарушениях прав человека со стороны РФ - как в аннексированном Крыму, так и на Донбассе.