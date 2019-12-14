На суде по делу об импичменте команда Трампа просит оправдать его

Адвокаты Трампа заявили, что "настало время закончить это", обратившись во вторник, 28 января, к Сенату США с просьбой оправдать президента. При этом, как пишет агентство, они попытались отодвинуть на второй план обвинения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в поведении Трампа в отношении Украины.

Команда юристов президента США Дональда Трампа попросила оправдать американского лидера на суде по делу об импичменте. Об этом передает агентство Reuters.

Команда юристов американского лидера завершила свой третий и последний день открытых споров, после чего Сенат, контролируемый коллегами-республиканцами президента, почти наверняка проголосует за то, чтобы сохранить его в должности.

Адвокаты отметили, что Трамп собирается быть переизбранным на второй президентский срок во время выборов 3 ноября 2020 года.

"До выборов несколько месяцев. Американский народ имеет право выбирать своего президента. Отмена прошлых выборов и массовое вмешательство в предстоящие выборы нанесут серьезный и длительный ущерб народу Соединенных Штатов и нашей великой стране. Сенат не может допустить, чтобы это произошло", - заявил в Сенате адвокат Трампа Пэт Чиполлоне.

Сам Трамп в своем Twitter-аккаунте отметил, что за последние три года "сделал больше всего" для Америки, нежели другие президенті за такой же срок.