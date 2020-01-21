Через суды вернуть выведенные из ПриватБанка деньги будут пытаться Украина и ЕС

Как отмечается в коммюнике, стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе Украины, в частности в связи с национализацией "ПриватБанка".

Украина и Европейский союз отмечают необходимость возвращения активов, выведенных из "ПриватБанка" до его национализации в 2016 году. Об этом говорится в совместном заявлении для прессы по результатам 6-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Согласно заявлению, стороны сделали "особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в "ПриватБанке", и возвращении активов".