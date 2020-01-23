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Политика Сегодня, 14:4237
Офис контроля выбросов запускают в Кривом Роге
Гончарук также привел статистику, согласно которой в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 000 смертей (около 10% всех смертей в год).
Кабинет министров Украины принял решение о запуске Офиса контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.
По его словам, специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий. Также Офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах.
"Для максимальной эффективности Офис будет работать непосредственно в Кривом Роге - в городе, где этот вопрос является наиболее острым", - добавил премьер.
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