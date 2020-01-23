Офис контроля выбросов запускают в Кривом Роге

Гончарук также привел статистику, согласно которой в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 000 смертей (около 10% всех смертей в год).

Кабинет министров Украины принял решение о запуске Офиса контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий. Также Офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах.