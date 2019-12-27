Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличило правительство

Так, отныне минимальный штраф за административные правонарушения составит 510 гривен, а максимальный - 8500 гривен.

До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Правительство увеличило штрафы за нарушение правил пожарной безопасности до 8500 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.