Получение гражданства для украинцев упростит Россия

Жители Украины и Белоруси смогут получить российское гражданство без собеседования на знание языка. Об этом заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщают росСМИ.

Она заявила, что ведомство планирует упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруси.

"Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет", - считает она.

Напомним, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.