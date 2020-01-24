Два типа регулирования СМИ определяет закон "О медиа"

Законопроект №2693 "О медиа" определяет два типа регулирования средств массовой информации.

Об этом заявил глав комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в ходе общественного обсуждения законопроекта №2693, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, один из типов - обязательное лицензирование.

"Законом предусматривается два типа регулирования. Это обязательное лицензирование, которое касается аудиовизуальных медиа в том случае, если речь идет об ограниченном радиочастотном ресурсе. Во всех остальных случаях предусмотрена регистрация, которая касается онлайн-медиа, которая касается цифровых платформ и т.д.", - заявил Ткаченко.

Глава комитета заверил, Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания не сможет просто так лишить лицензии какое-либо СМИ.

"Законом мы определяем статус Национальной рады и полномочия ее значительно расширяем. Теперь Нацрада сможет регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа. Она не сможет просто так кого-то лишить лицензии. На это предусмотрена четкая процедура", - сказал нардеп.

Парламентарий добавил, что сейчас медиасфера регулируется 5 или 6 законами, принятыми в основном в середине 90-х годов. По его мнению, подходы, которые были раньше, сейчас уже не актуальны.

"Какие субъекты будет регулировать этот закон? Это аудиовизуальные медиа, субъекты в сфере печатных медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, платформы общего доступа к информации, поставщики электронных коммуникационных услуг", - отметил он.