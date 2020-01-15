Кандидатуру нового главы Закарпатской ОГА согласовал Кабмин

По данным источника, на должность главы Закарпатской ОГА согласована кандидатура Никиты Михайлюка.

Кабинет министров Украины на заседании 29 января согласовал кандидатуру нового главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Кабмина.