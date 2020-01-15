Кандидатуру нового главы Закарпатской ОГА согласовал Кабмин

По данным источника, на должность главы Закарпатской ОГА согласована кандидатура Никиты Михайлюка.
Кабинет министров Украины на заседании 29 января согласовал кандидатуру нового главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Кабмина.
Как пишут закарпатские СМИ, Михайлюк закончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специализации "оперативная деятельность". Является гендиректором ООО "Умные удобрения" в Киеве, а также советником директора UK Granis в Лондоне и руководителем проектов в аграрном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона. Также 5 лет работал в Центральном аппарате СБУ.