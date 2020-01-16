Сколько законов ветировал Зеленский с сентября рассказали в Раде

"На 10 законов, из которых девять являются переходными из предыдущих созывов Верховной рады, президентом Украины было наложено вето. Верховная рада девятого созыва во время второй сессии рассмотрела шесть возвращенных законопроектов и три из них приняла с предложениями президента, один - приняла повторно, преодолев вето, и два - не приняла повторно и сняла с рассмотрения", - говорится в сообщении.
В Верховной раде рассказали, сколько законов ветировал президент Владимир Зеленский с начала работы парламента нового созыва. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Так, всего глава государства ветировал 10 законопроектов.
Отмечается, что в целом президент внес 51 законопроект, из которых 37 были рассмотрены нардепами.
"По итогам рассмотрения 25 законопроектов были приняты в целом, два - отклонены и сняты с рассмотрения, три законопроекта приняты в 1-2 чтении и еще семь были учтены и на доработке. По состоянию на 17 января 2020 года на рассмотрении в комитетах находятся 23 проекта законов", - сообщили в Раде.