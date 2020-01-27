Увольнение Кравцова согласовал Кабмин

"Это, по нашему мнению, важный шаг для перезагрузки в этой важной государственной компании", - подчеркнул Гончарук.

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании правительства было согласовано увольнение Кравцова.

Напомним, Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности в конце декабря 2019 года. По его словам, он решил уволиться из "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. Он также добавил, что вопрос его увольнения будет рассмотрен наблюдательным советом УЗ в начале 2020 года.

Кравцов руководил "Укрзализныцей" с 30 марта по 25 мая 2016 и с 10 августа 2017 года, сменив на этом посту польского менеджера Войцеха Бальчуна. Он также занимал пост заместителя министра инфраструктуры Украины.