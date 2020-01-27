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Политика Вчера, 23:3427
Полномочия российской делегации утвердила ПАСЕ
За ратификацию полномочий делегации Российской Федерации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.
Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации Алексея Гончаренко в Telegram.
Напомним, 28 января глава делегации РФ Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.
Ранее Петр Толстой заявил, что российская делегация может покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы. По его словам, Россия покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.
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