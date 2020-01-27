Полномочия российской делегации утвердила ПАСЕ

За ратификацию полномочий делегации Российской Федерации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации Алексея Гончаренко в Telegram.

Напомним, 28 января глава делегации РФ Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.