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Политика Сегодня, 12:3646
Во время дачи взятки главе Фонда госимущества задержали 3 человека
По данным бюро, 29 января детективы задержали трех человек во время предоставления руководителю Фонда госимущества части взятки в размере 50 тысяч долларов.
Следствие установило, что злоумышленники предлагали чиновнику 5 млн долларов за назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" определенного лица.
Правоохранители задержали трех человек, которые предлагали взятку главе Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления", - рассказали в НАБУ.
Отмечается, что злоумышленники планировали предоставлять чиновнику взятку частями в течение года, однако были задержаны правоохранителями во время передачи первого транша. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.
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