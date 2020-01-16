Во время дачи взятки главе Фонда госимущества задержали 3 человека

По данным бюро, 29 января детективы задержали трех человек во время предоставления руководителю Фонда госимущества части взятки в размере 50 тысяч долларов.

Следствие установило, что злоумышленники предлагали чиновнику 5 млн долларов за назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" определенного лица.

Правоохранители задержали трех человек, которые предлагали взятку главе Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления", - рассказали в НАБУ.