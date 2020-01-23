Временный безвиз для граждан Великобритании ввела Украина

Согласно указу, безвизовый режим вводится с 31 января 2020 до 30 января 2021 "с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Украина ввела временный безвиз сроком на один год для граждан Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.