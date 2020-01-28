18 городов в Украине могут остаться без тепла

Как отметили в пресс-службе, ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период.

В конце января 2020 года 18 производителей тепла не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, по состоянию на 29 января 2020 года, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 млн грн.