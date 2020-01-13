Учетную ставку снизил НБУ

Как отметил Смолий, в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние шесть лет.

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п., которую декларировал с 2015 года, даже быстрее, чем ожидалось", - сказал он.