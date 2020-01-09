Экономика РФ под санкциями Запада достигла лучших результатов за все время

Экономика Российской Федерации, которая еще несколько лет назад находилась в кризисе из-за Западных санкций, сейчас стала наиболее стабильной, чем когда-либо по многим показателям.

Об этом в четверг, 30 января, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на экспертов.

"Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных", — говорится в материале.

По мнению экспертов, несмотря на то, что темпы экономического роста в РФ замедлились, экономика развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размере $124 млрд, "экспортеры нашли новые рынки, а импортеры — внутренние альтернативы". Такая ситуация, констатирует издание, стала результатом проведения "разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи".

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях. Во-первых, по мнению аналитиков, она "затянула пояса", сократила государственные расходы и "заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы". Это связано отчасти со снижением иностранных кредитов вследствие санкций и настроений инвесторов, а также со стремлением РФ обезопасить свою экономику.

Кроме того, РФ потратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, запретила импорт продуктов питания из ЕС с целью стимулирования внутреннего производства. Наконец, Россия решительно пересмотрела траты огромных прибылей от продажи нефти и газа. Доходы от экспорта энергоресурсов выше установленного уровня перенаправляются в Фонд национального благосостояния, что положило конец "модели бума и спада", вызванной зависимостью государственных доходов от цен на нефть.